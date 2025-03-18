CotaçõesSeções
Moedas / EMCR
Voltar para Ações

EMCR: Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve

36.24 USD 0.06 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMCR para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.99 e o mais alto foi 36.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMCR Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EMCR hoje?

Hoje Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) está avaliado em 36.24. O instrumento é negociado dentro de 0.17%, o fechamento de ontem foi 36.18, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMCR em tempo real.

As ações de Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve pagam dividendos?

Atualmente Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve está avaliado em 36.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.54% e USD. Monitore os movimentos de EMCR no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EMCR?

Você pode comprar ações de Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) pelo preço atual 36.24. Ordens geralmente são executadas perto de 36.24 ou 36.54, enquanto 16 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMCR no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EMCR?

Investir em Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve envolve considerar a faixa anual 25.88 - 36.24 e o preço atual 36.24. Muitos comparam 7.22% e 22.81% antes de enviar ordens em 36.24 ou 36.54. Estude as mudanças diárias de preço de EMCR no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Columbia Emerging Markets Core ETF?

O maior preço de Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) no último ano foi 36.24. As ações oscilaram bastante dentro de 25.88 - 36.24, e a comparação com 36.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Columbia Emerging Markets Core ETF?

O menor preço de Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) no ano foi 25.88. A comparação com o preço atual 36.24 e 25.88 - 36.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMCR em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMCR?

No passado Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.18 e 11.54% após os eventos corporativos.

Faixa diária
35.99 36.33
Faixa anual
25.88 36.33
Fechamento anterior
36.18
Open
36.33
Bid
36.24
Ask
36.54
Low
35.99
High
36.33
Volume
16
Mudança diária
0.17%
Mudança mensal
7.22%
Mudança de 6 meses
22.81%
Mudança anual
11.54%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8