КотировкиРазделы
Валюты / EMCR
Назад в Рынок акций США

EMCR: Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve

36.18 USD 0.50 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMCR за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.11, а максимальная — 36.18.

Следите за динамикой Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EMCR

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMCR сегодня?

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) сегодня оценивается на уровне 36.18. Инструмент торгуется в пределах 1.40%, вчерашнее закрытие составило 35.68, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMCR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve?

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve в настоящее время оценивается в 36.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.36% и USD. Отслеживайте движения EMCR на графике в реальном времени.

Как купить акции EMCR?

Вы можете купить акции Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) по текущей цене 36.18. Ордера обычно размещаются около 36.18 или 36.48, тогда как 3 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMCR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMCR?

Инвестирование в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve предполагает учет годового диапазона 25.88 - 36.24 и текущей цены 36.18. Многие сравнивают 7.04% и 22.60% перед размещением ордеров на 36.18 или 36.48. Изучайте ежедневные изменения цены EMCR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia Emerging Markets Core ETF?

Самая высокая цена Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) за последний год составила 36.24. Акции заметно колебались в пределах 25.88 - 36.24, сравнение с 35.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia Emerging Markets Core ETF?

Самая низкая цена Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) за год составила 25.88. Сравнение с текущими 36.18 и 25.88 - 36.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMCR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMCR?

В прошлом Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.68 и 11.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.11 36.18
Годовой диапазон
25.88 36.24
Предыдущее закрытие
35.68
Open
36.11
Bid
36.18
Ask
36.48
Low
36.11
High
36.18
Объем
3
Дневное изменение
1.40%
Месячное изменение
7.04%
6-месячное изменение
22.60%
Годовое изменение
11.36%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8