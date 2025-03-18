- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EMCR: Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve
Курс EMCR за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.11, а максимальная — 36.18.
Следите за динамикой Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EMCR
- How A Stewardship Lens May Help Sort Corporate Leaders From Laggards
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMCR сегодня?
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) сегодня оценивается на уровне 36.18. Инструмент торгуется в пределах 1.40%, вчерашнее закрытие составило 35.68, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMCR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve?
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve в настоящее время оценивается в 36.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.36% и USD. Отслеживайте движения EMCR на графике в реальном времени.
Как купить акции EMCR?
Вы можете купить акции Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) по текущей цене 36.18. Ордера обычно размещаются около 36.18 или 36.48, тогда как 3 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMCR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMCR?
Инвестирование в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve предполагает учет годового диапазона 25.88 - 36.24 и текущей цены 36.18. Многие сравнивают 7.04% и 22.60% перед размещением ордеров на 36.18 или 36.48. Изучайте ежедневные изменения цены EMCR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia Emerging Markets Core ETF?
Самая высокая цена Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) за последний год составила 36.24. Акции заметно колебались в пределах 25.88 - 36.24, сравнение с 35.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia Emerging Markets Core ETF?
Самая низкая цена Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) за год составила 25.88. Сравнение с текущими 36.18 и 25.88 - 36.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMCR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMCR?
В прошлом Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.68 и 11.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.68
- Open
- 36.11
- Bid
- 36.18
- Ask
- 36.48
- Low
- 36.11
- High
- 36.18
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 7.04%
- 6-месячное изменение
- 22.60%
- Годовое изменение
- 11.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8