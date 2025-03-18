KurseKategorien
EMCR: Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve

36.24 USD 0.06 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMCR hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.99 bis zu einem Hoch von 36.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EMCR heute?

Die Aktie von Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) notiert heute bei 36.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.18 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von EMCR zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EMCR Dividenden?

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve wird derzeit mit 36.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMCR zu verfolgen.

Wie kaufe ich EMCR-Aktien?

Sie können Aktien von Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) zum aktuellen Kurs von 36.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.24 oder 36.54 platziert, während 16 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMCR auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EMCR-Aktien?

Bei einer Investition in Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve müssen die jährliche Spanne 25.88 - 36.24 und der aktuelle Kurs 36.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.22% und 22.81%, bevor sie Orders zu 36.24 oder 36.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMCR.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Columbia Emerging Markets Core ETF?

Der höchste Kurs von Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) im vergangenen Jahr lag bei 36.24. Innerhalb von 25.88 - 36.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Columbia Emerging Markets Core ETF?

Der niedrigste Kurs von Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) im Laufe des Jahres betrug 25.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.24 und der Spanne 25.88 - 36.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMCR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EMCR statt?

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.18 und 11.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
35.99 36.33
Jahresspanne
25.88 36.33
Vorheriger Schlusskurs
36.18
Eröffnung
36.33
Bid
36.24
Ask
36.54
Tief
35.99
Hoch
36.33
Volumen
16
Tagesänderung
0.17%
Monatsänderung
7.22%
6-Monatsänderung
22.81%
Jahresänderung
11.54%
