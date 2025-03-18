- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EMCR: Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve
Der Wechselkurs von EMCR hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.99 bis zu einem Hoch von 36.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMCR News
- How A Stewardship Lens May Help Sort Corporate Leaders From Laggards
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
- Emerging Market Equities: The Steep Cost Of Missing Out
- Why The Dollar Inflection Should Not Be Ignored
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMCR heute?
Die Aktie von Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) notiert heute bei 36.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.18 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von EMCR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMCR Dividenden?
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve wird derzeit mit 36.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMCR zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMCR-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve (EMCR) zum aktuellen Kurs von 36.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.24 oder 36.54 platziert, während 16 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMCR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMCR-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve müssen die jährliche Spanne 25.88 - 36.24 und der aktuelle Kurs 36.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.22% und 22.81%, bevor sie Orders zu 36.24 oder 36.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMCR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Columbia Emerging Markets Core ETF?
Der höchste Kurs von Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) im vergangenen Jahr lag bei 36.24. Innerhalb von 25.88 - 36.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Columbia Emerging Markets Core ETF?
Der niedrigste Kurs von Columbia Emerging Markets Core ETF (EMCR) im Laufe des Jahres betrug 25.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.24 und der Spanne 25.88 - 36.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMCR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMCR statt?
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.18 und 11.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.18
- Eröffnung
- 36.33
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Tief
- 35.99
- Hoch
- 36.33
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 7.22%
- 6-Monatsänderung
- 22.81%
- Jahresänderung
- 11.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8