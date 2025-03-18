- 概要
EMCR: Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve
EMCRの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり35.99の安値と36.23の高値で取引されました。
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EMCR株の現在の価格は？
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの株価は本日36.20です。0.06%内で取引され、前日の終値は36.18、取引量は9に達しました。EMCRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの株は配当を出しますか？
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの現在の価格は36.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.42%やUSDにも注目します。EMCRの動きはライブチャートで確認できます。
EMCR株を買う方法は？
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの株は現在36.20で購入可能です。注文は通常36.20または36.50付近で行われ、9や-0.08%が市場の動きを示します。EMCRの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMCR株に投資する方法は？
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveへの投資では、年間の値幅25.88 - 36.24と現在の36.20を考慮します。注文は多くの場合36.20や36.50で行われる前に、7.10%や22.67%と比較されます。EMCRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Columbia Emerging Markets Core ETFの株の最高値は？
Columbia Emerging Markets Core ETFの過去1年の最高値は36.24でした。25.88 - 36.24内で株価は大きく変動し、36.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Columbia Emerging Markets Core ETFの株の最低値は？
Columbia Emerging Markets Core ETF(EMCR)の年間最安値は25.88でした。現在の36.20や25.88 - 36.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMCRの動きはライブチャートで確認できます。
EMCRの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.18、11.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.18
- 始値
- 36.23
- 買値
- 36.20
- 買値
- 36.50
- 安値
- 35.99
- 高値
- 36.23
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 0.06%
- 1ヶ月の変化
- 7.10%
- 6ヶ月の変化
- 22.67%
- 1年の変化
- 11.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8