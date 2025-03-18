クォートセクション
通貨 / EMCR
株に戻る

EMCR: Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improve

36.20 USD 0.02 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMCRの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり35.99の安値と36.23の高値で取引されました。

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMCR News

よくあるご質問

EMCR株の現在の価格は？

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの株価は本日36.20です。0.06%内で取引され、前日の終値は36.18、取引量は9に達しました。EMCRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの株は配当を出しますか？

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの現在の価格は36.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.42%やUSDにも注目します。EMCRの動きはライブチャートで確認できます。

EMCR株を買う方法は？

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveの株は現在36.20で購入可能です。注文は通常36.20または36.50付近で行われ、9や-0.08%が市場の動きを示します。EMCRの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMCR株に投資する方法は？

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveへの投資では、年間の値幅25.88 - 36.24と現在の36.20を考慮します。注文は多くの場合36.20や36.50で行われる前に、7.10%や22.67%と比較されます。EMCRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Columbia Emerging Markets Core ETFの株の最高値は？

Columbia Emerging Markets Core ETFの過去1年の最高値は36.24でした。25.88 - 36.24内で株価は大きく変動し、36.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Columbia Emerging Markets Core ETFの株の最低値は？

Columbia Emerging Markets Core ETF(EMCR)の年間最安値は25.88でした。現在の36.20や25.88 - 36.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMCRの動きはライブチャートで確認できます。

EMCRの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improveは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.18、11.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.99 36.23
1年のレンジ
25.88 36.24
以前の終値
36.18
始値
36.23
買値
36.20
買値
36.50
安値
35.99
高値
36.23
出来高
9
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
7.10%
6ヶ月の変化
22.67%
1年の変化
11.42%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8