DWAW: AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
A taxa do DWAW para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.62 e o mais alto foi 43.72.
Veja a dinâmica do par de moedas AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DWAW Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DWAW hoje?
Hoje AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) está avaliado em 43.72. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 43.74, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DWAW em tempo real.
As ações de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF pagam dividendos?
Atualmente AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF está avaliado em 43.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.83% e USD. Monitore os movimentos de DWAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DWAW?
Você pode comprar ações de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) pelo preço atual 43.72. Ordens geralmente são executadas perto de 43.72 ou 44.02, enquanto 2 e 0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DWAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DWAW?
Investir em AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF envolve considerar a faixa anual 32.66 - 44.13 e o preço atual 43.72. Muitos comparam 5.60% e 18.35% antes de enviar ordens em 43.72 ou 44.02. Estude as mudanças diárias de preço de DWAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF?
O maior preço de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) no último ano foi 44.13. As ações oscilaram bastante dentro de 32.66 - 44.13, e a comparação com 43.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF?
O menor preço de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) no ano foi 32.66. A comparação com o preço atual 43.72 e 32.66 - 44.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DWAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DWAW?
No passado AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.74 e 12.83% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.74
- Open
- 43.62
- Bid
- 43.72
- Ask
- 44.02
- Low
- 43.62
- High
- 43.72
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 5.60%
- Mudança de 6 meses
- 18.35%
- Mudança anual
- 12.83%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8