DWAW: AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
DWAWの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり43.70の安値と43.80の高値で取引されました。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DWAW News
よくあるご質問
DWAW株の現在の価格は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株価は本日43.74です。-0.16%内で取引され、前日の終値は43.81、取引量は8に達しました。DWAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株は配当を出しますか？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの現在の価格は43.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.88%やUSDにも注目します。DWAWの動きはライブチャートで確認できます。
DWAW株を買う方法は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株は現在43.74で購入可能です。注文は通常43.74または44.04付近で行われ、8や-0.11%が市場の動きを示します。DWAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DWAW株に投資する方法は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFへの投資では、年間の値幅32.66 - 44.13と現在の43.74を考慮します。注文は多くの場合43.74や44.04で行われる前に、5.65%や18.41%と比較されます。DWAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株の最高値は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの過去1年の最高値は44.13でした。32.66 - 44.13内で株価は大きく変動し、43.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株の最低値は？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF(DWAW)の年間最安値は32.66でした。現在の43.74や32.66 - 44.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWAWの動きはライブチャートで確認できます。
DWAWの株式分割はいつ行われましたか？
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.81、12.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.81
- 始値
- 43.79
- 買値
- 43.74
- 買値
- 44.04
- 安値
- 43.70
- 高値
- 43.80
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 5.65%
- 6ヶ月の変化
- 18.41%
- 1年の変化
- 12.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8