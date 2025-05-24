クォートセクション
通貨 / DWAW
DWAW: AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

43.74 USD 0.07 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DWAWの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり43.70の安値と43.80の高値で取引されました。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DWAW株の現在の価格は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株価は本日43.74です。-0.16%内で取引され、前日の終値は43.81、取引量は8に達しました。DWAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株は配当を出しますか？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの現在の価格は43.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.88%やUSDにも注目します。DWAWの動きはライブチャートで確認できます。

DWAW株を買う方法は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株は現在43.74で購入可能です。注文は通常43.74または44.04付近で行われ、8や-0.11%が市場の動きを示します。DWAWの最新情報はライブチャートで確認できます。

DWAW株に投資する方法は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFへの投資では、年間の値幅32.66 - 44.13と現在の43.74を考慮します。注文は多くの場合43.74や44.04で行われる前に、5.65%や18.41%と比較されます。DWAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株の最高値は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの過去1年の最高値は44.13でした。32.66 - 44.13内で株価は大きく変動し、43.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFの株の最低値は？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF(DWAW)の年間最安値は32.66でした。現在の43.74や32.66 - 44.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWAWの動きはライブチャートで確認できます。

DWAWの株式分割はいつ行われましたか？

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.81、12.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.70 43.80
1年のレンジ
32.66 44.13
以前の終値
43.81
始値
43.79
買値
43.74
買値
44.04
安値
43.70
高値
43.80
出来高
8
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
5.65%
6ヶ月の変化
18.41%
1年の変化
12.88%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8