DWAW: AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
Der Wechselkurs von DWAW hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.62 bis zu einem Hoch von 43.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DWAW heute?
Die Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) notiert heute bei 43.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.74 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DWAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DWAW Dividenden?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF wird derzeit mit 43.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DWAW-Aktien?
Sie können Aktien von AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) zum aktuellen Kurs von 43.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.72 oder 44.02 platziert, während 2 und 0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DWAW-Aktien?
Bei einer Investition in AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF müssen die jährliche Spanne 32.66 - 44.13 und der aktuelle Kurs 43.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.60% und 18.35%, bevor sie Orders zu 43.72 oder 44.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF?
Der höchste Kurs von AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) im vergangenen Jahr lag bei 44.13. Innerhalb von 32.66 - 44.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF?
Der niedrigste Kurs von AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) im Laufe des Jahres betrug 32.66. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.72 und der Spanne 32.66 - 44.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DWAW statt?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.74 und 12.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.74
- Eröffnung
- 43.62
- Bid
- 43.72
- Ask
- 44.02
- Tief
- 43.62
- Hoch
- 43.72
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 5.60%
- 6-Monatsänderung
- 18.35%
- Jahresänderung
- 12.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8