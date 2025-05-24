- Aperçu
DWAW: AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
Le taux de change de DWAW a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.70 et à un maximum de 43.80.
Suivez la dynamique AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DWAW Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DWAW aujourd'hui ?
L'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF est cotée à 43.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.16%, a clôturé hier à 43.81 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de DWAW présente ces mises à jour.
L'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF verse-t-elle des dividendes ?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF est actuellement valorisé à 43.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DWAW.
Comment acheter des actions DWAW ?
Vous pouvez acheter des actions AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF au cours actuel de 43.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.74 ou de 44.04, le 8 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DWAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DWAW ?
Investir dans AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.66 - 44.13 et le prix actuel 43.74. Beaucoup comparent 5.65% et 18.41% avant de passer des ordres à 43.74 ou 44.04. Consultez le graphique du cours de DWAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF ?
Le cours le plus élevé de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF l'année dernière était 44.13. Au cours de 32.66 - 44.13, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF ?
Le cours le plus bas de AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) sur l'année a été 32.66. Sa comparaison avec 43.74 et 32.66 - 44.13 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DWAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DWAW a-t-elle été divisée ?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.81 et 12.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.81
- Ouverture
- 43.79
- Bid
- 43.74
- Ask
- 44.04
- Plus Bas
- 43.70
- Plus Haut
- 43.80
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- 5.65%
- Changement à 6 Mois
- 18.41%
- Changement Annuel
- 12.88%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8