Курс DWAW за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.70, а максимальная — 43.80.

Следите за динамикой AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.