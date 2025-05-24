- Обзор рынка
DWAW: AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
Курс DWAW за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.70, а максимальная — 43.80.
Следите за динамикой AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DWAW
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DWAW сегодня?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) сегодня оценивается на уровне 43.74. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 43.81, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWAW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF?
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF в настоящее время оценивается в 43.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.88% и USD. Отслеживайте движения DWAW на графике в реальном времени.
Как купить акции DWAW?
Вы можете купить акции AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) по текущей цене 43.74. Ордера обычно размещаются около 43.74 или 44.04, тогда как 8 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWAW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DWAW?
Инвестирование в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF предполагает учет годового диапазона 32.66 - 44.13 и текущей цены 43.74. Многие сравнивают 5.65% и 18.41% перед размещением ордеров на 43.74 или 44.04. Изучайте ежедневные изменения цены DWAW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF?
Самая высокая цена AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) за последний год составила 44.13. Акции заметно колебались в пределах 32.66 - 44.13, сравнение с 43.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF?
Самая низкая цена AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) за год составила 32.66. Сравнение с текущими 43.74 и 32.66 - 44.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWAW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DWAW?
В прошлом AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.81 и 12.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.81
- Open
- 43.79
- Bid
- 43.74
- Ask
- 44.04
- Low
- 43.70
- High
- 43.80
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 5.65%
- 6-месячное изменение
- 18.41%
- Годовое изменение
- 12.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8