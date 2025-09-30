CotaçõesSeções
Moedas / DSX-PB
DSX-PB: Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal

27.35 USD 0.45 (1.67%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DSX-PB para hoje mudou para 1.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.18 e o mais alto foi 27.35.

Veja a dinâmica do par de moedas Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DSX-PB hoje?

Hoje Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) está avaliado em 27.35. O instrumento é negociado dentro de 1.67%, o fechamento de ontem foi 26.90, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DSX-PB em tempo real.

As ações de Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal pagam dividendos?

Atualmente Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal está avaliado em 27.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.36% e USD. Monitore os movimentos de DSX-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DSX-PB?

Você pode comprar ações de Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) pelo preço atual 27.35. Ordens geralmente são executadas perto de 27.35 ou 27.65, enquanto 4 e 0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DSX-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DSX-PB?

Investir em Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal envolve considerar a faixa anual 24.88 - 27.35 e o preço atual 27.35. Muitos comparam 3.60% e 3.36% antes de enviar ordens em 27.35 ou 27.65. Estude as mudanças diárias de preço de DSX-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações DIANA SHIPPING INC.?

O maior preço de DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) no último ano foi 27.35. As ações oscilaram bastante dentro de 24.88 - 27.35, e a comparação com 26.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações DIANA SHIPPING INC.?

O menor preço de DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) no ano foi 24.88. A comparação com o preço atual 27.35 e 24.88 - 27.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DSX-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DSX-PB?

No passado Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.90 e 3.36% após os eventos corporativos.

Faixa diária
27.18 27.35
Faixa anual
24.88 27.35
Fechamento anterior
26.90
Open
27.27
Bid
27.35
Ask
27.65
Low
27.18
High
27.35
Volume
4
Mudança diária
1.67%
Mudança mensal
3.60%
Mudança de 6 meses
3.36%
Mudança anual
3.36%
