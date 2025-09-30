- Visão do mercado
DSX-PB: Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal
A taxa do DSX-PB para hoje mudou para 1.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.18 e o mais alto foi 27.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DSX-PB hoje?
Hoje Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) está avaliado em 27.35. O instrumento é negociado dentro de 1.67%, o fechamento de ontem foi 26.90, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DSX-PB em tempo real.
As ações de Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal pagam dividendos?
Atualmente Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal está avaliado em 27.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.36% e USD. Monitore os movimentos de DSX-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DSX-PB?
Você pode comprar ações de Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) pelo preço atual 27.35. Ordens geralmente são executadas perto de 27.35 ou 27.65, enquanto 4 e 0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DSX-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DSX-PB?
Investir em Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal envolve considerar a faixa anual 24.88 - 27.35 e o preço atual 27.35. Muitos comparam 3.60% e 3.36% antes de enviar ordens em 27.35 ou 27.65. Estude as mudanças diárias de preço de DSX-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DIANA SHIPPING INC.?
O maior preço de DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) no último ano foi 27.35. As ações oscilaram bastante dentro de 24.88 - 27.35, e a comparação com 26.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DIANA SHIPPING INC.?
O menor preço de DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) no ano foi 24.88. A comparação com o preço atual 27.35 e 24.88 - 27.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DSX-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DSX-PB?
No passado Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.90 e 3.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.90
- Open
- 27.27
- Bid
- 27.35
- Ask
- 27.65
- Low
- 27.18
- High
- 27.35
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 1.67%
- Mudança mensal
- 3.60%
- Mudança de 6 meses
- 3.36%
- Mudança anual
- 3.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4