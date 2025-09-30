- Aperçu
DSX-PB: Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal
Le taux de change de DSX-PB a changé de 1.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.18 et à un maximum de 27.35.
Suivez la dynamique Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DSX-PB aujourd'hui ?
L'action Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal est cotée à 27.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.67%, a clôturé hier à 26.90 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de DSX-PB présente ces mises à jour.
L'action Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal verse-t-elle des dividendes ?
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal est actuellement valorisé à 27.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DSX-PB.
Comment acheter des actions DSX-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal au cours actuel de 27.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.35 ou de 27.65, le 4 et le 0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DSX-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DSX-PB ?
Investir dans Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.88 - 27.35 et le prix actuel 27.35. Beaucoup comparent 3.60% et 3.36% avant de passer des ordres à 27.35 ou 27.65. Consultez le graphique du cours de DSX-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action DIANA SHIPPING INC. ?
Le cours le plus élevé de DIANA SHIPPING INC. l'année dernière était 27.35. Au cours de 24.88 - 27.35, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action DIANA SHIPPING INC. ?
Le cours le plus bas de DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) sur l'année a été 24.88. Sa comparaison avec 27.35 et 24.88 - 27.35 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DSX-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DSX-PB a-t-elle été divisée ?
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.90 et 3.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.90
- Ouverture
- 27.27
- Bid
- 27.35
- Ask
- 27.65
- Plus Bas
- 27.18
- Plus Haut
- 27.35
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 1.67%
- Changement Mensuel
- 3.60%
- Changement à 6 Mois
- 3.36%
- Changement Annuel
- 3.36%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4