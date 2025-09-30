- Übersicht
DSX-PB: Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal
Der Wechselkurs von DSX-PB hat sich für heute um 1.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.18 bis zu einem Hoch von 27.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DSX-PB heute?
Die Aktie von Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) notiert heute bei 27.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.90 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von DSX-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DSX-PB Dividenden?
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal wird derzeit mit 27.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DSX-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich DSX-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) zum aktuellen Kurs von 27.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.35 oder 27.65 platziert, während 4 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DSX-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DSX-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal müssen die jährliche Spanne 24.88 - 27.35 und der aktuelle Kurs 27.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.60% und 3.36%, bevor sie Orders zu 27.35 oder 27.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DSX-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIANA SHIPPING INC.?
Der höchste Kurs von DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) im vergangenen Jahr lag bei 27.35. Innerhalb von 24.88 - 27.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIANA SHIPPING INC.?
Der niedrigste Kurs von DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) im Laufe des Jahres betrug 24.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.35 und der Spanne 24.88 - 27.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DSX-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DSX-PB statt?
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.90 und 3.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.90
- Eröffnung
- 27.27
- Bid
- 27.35
- Ask
- 27.65
- Tief
- 27.18
- Hoch
- 27.35
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 1.67%
- Monatsänderung
- 3.60%
- 6-Monatsänderung
- 3.36%
- Jahresänderung
- 3.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4