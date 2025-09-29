クォートセクション
通貨 / DSX-PB
DSX-PB: Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal

27.35 USD 0.45 (1.67%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DSX-PBの今日の為替レートは、1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり27.18の安値と27.35の高値で取引されました。

Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DSX-PB株の現在の価格は？

Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの株価は本日27.35です。1.67%内で取引され、前日の終値は26.90、取引量は4に達しました。DSX-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの株は配当を出しますか？

Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの現在の価格は27.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.36%やUSDにも注目します。DSX-PBの動きはライブチャートで確認できます。

DSX-PB株を買う方法は？

Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの株は現在27.35で購入可能です。注文は通常27.35または27.65付近で行われ、4や0.29%が市場の動きを示します。DSX-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

DSX-PB株に投資する方法は？

Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalへの投資では、年間の値幅24.88 - 27.35と現在の27.35を考慮します。注文は多くの場合27.35や27.65で行われる前に、3.60%や3.36%と比較されます。DSX-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DIANA SHIPPING INC.の株の最高値は？

DIANA SHIPPING INC.の過去1年の最高値は27.35でした。24.88 - 27.35内で株価は大きく変動し、26.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DIANA SHIPPING INC.の株の最低値は？

DIANA SHIPPING INC.(DSX-PB)の年間最安値は24.88でした。現在の27.35や24.88 - 27.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSX-PBの動きはライブチャートで確認できます。

DSX-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.90、3.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.18 27.35
1年のレンジ
24.88 27.35
以前の終値
26.90
始値
27.27
買値
27.35
買値
27.65
安値
27.18
高値
27.35
出来高
4
1日の変化
1.67%
1ヶ月の変化
3.60%
6ヶ月の変化
3.36%
1年の変化
3.36%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待