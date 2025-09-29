- 概要
DSX-PB: Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal
DSX-PBの今日の為替レートは、1.67%変化しました。日中、通貨は1あたり27.18の安値と27.35の高値で取引されました。
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DSX-PB株の現在の価格は？
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの株価は本日27.35です。1.67%内で取引され、前日の終値は26.90、取引量は4に達しました。DSX-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの株は配当を出しますか？
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの現在の価格は27.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.36%やUSDにも注目します。DSX-PBの動きはライブチャートで確認できます。
DSX-PB株を買う方法は？
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalの株は現在27.35で購入可能です。注文は通常27.35または27.65付近で行われ、4や0.29%が市場の動きを示します。DSX-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
DSX-PB株に投資する方法は？
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalへの投資では、年間の値幅24.88 - 27.35と現在の27.35を考慮します。注文は多くの場合27.35や27.65で行われる前に、3.60%や3.36%と比較されます。DSX-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
DIANA SHIPPING INC.の株の最高値は？
DIANA SHIPPING INC.の過去1年の最高値は27.35でした。24.88 - 27.35内で株価は大きく変動し、26.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
DIANA SHIPPING INC.の株の最低値は？
DIANA SHIPPING INC.(DSX-PB)の年間最安値は24.88でした。現在の27.35や24.88 - 27.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DSX-PBの動きはライブチャートで確認できます。
DSX-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshalは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.90、3.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.90
- 始値
- 27.27
- 買値
- 27.35
- 買値
- 27.65
- 安値
- 27.18
- 高値
- 27.35
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 1.67%
- 1ヶ月の変化
- 3.60%
- 6ヶ月の変化
- 3.36%
- 1年の変化
- 3.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前