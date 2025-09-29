- Обзор рынка
DSX-PB: Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal
Курс DSX-PB за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.27, а максимальная — 27.27.
Следите за динамикой Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DSX-PB сегодня?
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) сегодня оценивается на уровне 27.27. Инструмент торгуется в пределах 1.38%, вчерашнее закрытие составило 26.90, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DSX-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal?
Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal в настоящее время оценивается в 27.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.06% и USD. Отслеживайте движения DSX-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции DSX-PB?
Вы можете купить акции Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal (DSX-PB) по текущей цене 27.27. Ордера обычно размещаются около 27.27 или 27.57, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DSX-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DSX-PB?
Инвестирование в Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal предполагает учет годового диапазона 24.88 - 27.35 и текущей цены 27.27. Многие сравнивают 3.30% и 3.06% перед размещением ордеров на 27.27 или 27.57. Изучайте ежедневные изменения цены DSX-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DIANA SHIPPING INC.?
Самая высокая цена DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) за последний год составила 27.35. Акции заметно колебались в пределах 24.88 - 27.35, сравнение с 26.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DIANA SHIPPING INC.?
Самая низкая цена DIANA SHIPPING INC. (DSX-PB) за год составила 24.88. Сравнение с текущими 27.27 и 24.88 - 27.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DSX-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DSX-PB?
В прошлом Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.90 и 3.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.90
- Open
- 27.27
- Bid
- 27.27
- Ask
- 27.57
- Low
- 27.27
- High
- 27.27
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.38%
- Месячное изменение
- 3.30%
- 6-месячное изменение
- 3.06%
- Годовое изменение
- 3.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%