Курс DSX-PB за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.27, а максимальная — 27.27.

Следите за динамикой Diana Shipping Inc Perpetual Preferred Shares Series B (Marshal. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.