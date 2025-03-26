- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DFCF: Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF
A taxa do DFCF para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.74 e o mais alto foi 42.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFCF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFCF hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) está avaliado em 42.75. O instrumento é negociado dentro de -0.02%, o fechamento de ontem foi 42.76, e o volume de negociação atingiu 578. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFCF em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF está avaliado em 42.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.34% e USD. Monitore os movimentos de DFCF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFCF?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) pelo preço atual 42.75. Ordens geralmente são executadas perto de 42.75 ou 43.05, enquanto 578 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFCF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFCF?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF envolve considerar a faixa anual 40.56 - 43.39 e o preço atual 42.75. Muitos comparam 1.14% e 1.42% antes de enviar ordens em 42.75 ou 43.05. Estude as mudanças diárias de preço de DFCF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Core Fixed Income ETF?
O maior preço de Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) no último ano foi 43.39. As ações oscilaram bastante dentro de 40.56 - 43.39, e a comparação com 42.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Core Fixed Income ETF?
O menor preço de Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) no ano foi 40.56. A comparação com o preço atual 42.75 e 40.56 - 43.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFCF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFCF?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.76 e -1.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 42.76
- Open
- 42.78
- Bid
- 42.75
- Ask
- 43.05
- Low
- 42.74
- High
- 42.86
- Volume
- 578
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 1.14%
- Mudança de 6 meses
- 1.42%
- Mudança anual
- -1.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8