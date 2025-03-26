QuotazioniSezioni
DFCF: Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF

42.76 USD 0.09 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFCF ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.71 e ad un massimo di 42.80.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFCF oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF sono prezzate a 42.76. Viene scambiato all'interno di 0.21%, la chiusura di ieri è stata 42.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 762. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFCF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF è attualmente valutato a 42.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFCF.

Come acquistare azioni DFCF?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF al prezzo attuale di 42.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.76 o 43.06, mentre 762 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFCF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFCF?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 40.56 - 43.39 e il prezzo attuale 42.76. Molti confrontano 1.16% e 1.45% prima di effettuare ordini su 42.76 o 43.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFCF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Core Fixed Income ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional Core Fixed Income ETF nell'ultimo anno è stato 43.39. All'interno di 40.56 - 43.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Core Fixed Income ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) nel corso dell'anno è stato 40.56. Confrontandolo con gli attuali 42.76 e 40.56 - 43.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFCF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFCF?

Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.67 e -1.32%.

Intervallo Giornaliero
42.71 42.80
Intervallo Annuale
40.56 43.39
Chiusura Precedente
42.67
Apertura
42.71
Bid
42.76
Ask
43.06
Minimo
42.71
Massimo
42.80
Volume
762
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
1.16%
Variazione Semestrale
1.45%
Variazione Annuale
-1.32%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8