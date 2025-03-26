- Übersicht
DFCF: Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF
Der Wechselkurs von DFCF hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.74 bis zu einem Hoch von 42.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFCF heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) notiert heute bei 42.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.76 und das Handelsvolumen erreichte 1063. Das Live-Chart von DFCF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFCF Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF wird derzeit mit 42.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFCF zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFCF-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) zum aktuellen Kurs von 42.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.76 oder 43.06 platziert, während 1063 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFCF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFCF-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF müssen die jährliche Spanne 40.56 - 43.39 und der aktuelle Kurs 42.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.16% und 1.45%, bevor sie Orders zu 42.76 oder 43.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFCF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Core Fixed Income ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) im vergangenen Jahr lag bei 43.39. Innerhalb von 40.56 - 43.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Core Fixed Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) im Laufe des Jahres betrug 40.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.76 und der Spanne 40.56 - 43.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFCF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFCF statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.76 und -1.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.76
- Eröffnung
- 42.78
- Bid
- 42.76
- Ask
- 43.06
- Tief
- 42.74
- Hoch
- 42.86
- Volumen
- 1.063 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.16%
- 6-Monatsänderung
- 1.45%
- Jahresänderung
- -1.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8