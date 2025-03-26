报价部分
货币 / DFCF
DFCF: Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF

42.79 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFCF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点42.77和高点42.86进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFCF股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF股票今天的定价为42.79。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为42.76，交易量达到271。DFCF的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF目前的价值为42.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.25%和USD。实时查看图表以跟踪DFCF走势。

如何购买DFCF股票？

您可以以42.79的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF股票。订单通常设置在42.79或43.09附近，而271和0.02%显示市场活动。立即关注DFCF的实时图表更新。

如何投资DFCF股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF需要考虑年度范围40.56 - 43.39和当前价格42.79。许多人在以42.79或43.09下订单之前，会比较1.23%和。实时查看DFCF价格图表，了解每日变化。

Dimensional Core Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Core Fixed Income ETF的最高价格是43.39。在40.56 - 43.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF的绩效。

Dimensional Core Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Core Fixed Income ETF（DFCF）的最低价格为40.56。将其与当前的42.79和40.56 - 43.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFCF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFCF股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.76和-1.25%中可见。

日范围
42.77 42.86
年范围
40.56 43.39
前一天收盘价
42.76
开盘价
42.78
卖价
42.79
买价
43.09
最低价
42.77
最高价
42.86
交易量
271
日变化
0.07%
月变化
1.23%
6个月变化
1.52%
年变化
-1.25%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8