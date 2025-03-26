- Aperçu
DFCF: Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF
Le taux de change de DFCF a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.71 et à un maximum de 42.80.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFCF aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF est cotée à 42.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 42.67 et son volume d'échange a atteint 762. Le graphique en temps réel du cours de DFCF présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF est actuellement valorisé à 42.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFCF.
Comment acheter des actions DFCF ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF au cours actuel de 42.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.76 ou de 43.06, le 762 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFCF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFCF ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.56 - 43.39 et le prix actuel 42.76. Beaucoup comparent 1.16% et 1.45% avant de passer des ordres à 42.76 ou 43.06. Consultez le graphique du cours de DFCF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Core Fixed Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Core Fixed Income ETF l'année dernière était 43.39. Au cours de 40.56 - 43.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Core Fixed Income ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) sur l'année a été 40.56. Sa comparaison avec 42.76 et 40.56 - 43.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFCF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFCF a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Core Fixed Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.67 et -1.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.67
- Ouverture
- 42.71
- Bid
- 42.76
- Ask
- 43.06
- Plus Bas
- 42.71
- Plus Haut
- 42.80
- Volume
- 762
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 1.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.45%
- Changement Annuel
- -1.32%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8