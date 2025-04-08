Moedas / DAWN
DAWN: Day One Biopharmaceuticals Inc
7.08 USD 0.09 (1.29%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAWN para hoje mudou para 1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.05 e o mais alto foi 7.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Day One Biopharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DAWN Notícias
Faixa diária
7.05 7.19
Faixa anual
6.08 16.76
- Fechamento anterior
- 6.99
- Open
- 7.10
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 7.05
- High
- 7.19
- Volume
- 602
- Mudança diária
- 1.29%
- Mudança mensal
- -6.72%
- Mudança de 6 meses
- -10.38%
- Mudança anual
- -48.99%
