Valute / DAWN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DAWN: Day One Biopharmaceuticals Inc
6.81 USD 0.40 (5.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DAWN ha avuto una variazione del -5.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.80 e ad un massimo di 7.21.
Segui le dinamiche di Day One Biopharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAWN News
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Soars 44.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Day one Biopharma general counsel sells $29k in shares
- Day One Bio CFO York sells $27.8k in shares to cover tax obligations
- Piper Sandler initiates Dayforce stock with Overweight rating on Ojemda potential
- Day One Biopharmaceuticals: Bear Case Priced In, But Bull Case Is Not (Upgrade) (DAWN)
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Day One Biopharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DAWN)
- Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Day One Biopharmaceuticals earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Day One Q2 2025 presentation: Revenue growth continues amid pipeline advancement
- Wall Street Analysts Believe Day One Biopharmaceuticals (DAWN) Could Rally 303.46%: Here's is How to Trade
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Day One Biopharmaceuticals: Strong Ojemda Potential In Q2 And Solid Rationale For DAY-301
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Day One stock amid growth prospects
- Day one Biopharmaceuticals officer sells $24,574 in stock
- Day One Biopharmaceuticals Stock: Pullback Is A Potential Buying Opportunity (NASDAQ:DAWN)
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
Intervallo Giornaliero
6.80 7.21
Intervallo Annuale
6.08 16.76
- Chiusura Precedente
- 7.21
- Apertura
- 7.21
- Bid
- 6.81
- Ask
- 7.11
- Minimo
- 6.80
- Massimo
- 7.21
- Volume
- 1.563 K
- Variazione giornaliera
- -5.55%
- Variazione Mensile
- -10.28%
- Variazione Semestrale
- -13.80%
- Variazione Annuale
- -50.94%
20 settembre, sabato