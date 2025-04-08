QuotazioniSezioni
Valute / DAWN
Tornare a Azioni

DAWN: Day One Biopharmaceuticals Inc

6.81 USD 0.40 (5.55%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAWN ha avuto una variazione del -5.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.80 e ad un massimo di 7.21.

Segui le dinamiche di Day One Biopharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAWN News

Intervallo Giornaliero
6.80 7.21
Intervallo Annuale
6.08 16.76
Chiusura Precedente
7.21
Apertura
7.21
Bid
6.81
Ask
7.11
Minimo
6.80
Massimo
7.21
Volume
1.563 K
Variazione giornaliera
-5.55%
Variazione Mensile
-10.28%
Variazione Semestrale
-13.80%
Variazione Annuale
-50.94%
20 settembre, sabato