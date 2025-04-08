通貨 / DAWN
DAWN: Day One Biopharmaceuticals Inc
7.21 USD 0.22 (3.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DAWNの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり7.05の安値と7.21の高値で取引されました。
Day One Biopharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.05 7.21
1年のレンジ
6.08 16.76
- 以前の終値
- 6.99
- 始値
- 7.10
- 買値
- 7.21
- 買値
- 7.51
- 安値
- 7.05
- 高値
- 7.21
- 出来高
- 1.523 K
- 1日の変化
- 3.15%
- 1ヶ月の変化
- -5.01%
- 6ヶ月の変化
- -8.73%
- 1年の変化
- -48.05%
