DAWN: Day One Biopharmaceuticals Inc
7.11 USD 0.07 (0.97%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAWN за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.90, а максимальная — 7.24.
Следите за динамикой Day One Biopharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DAWN
Дневной диапазон
6.90 7.24
Годовой диапазон
6.08 16.76
- Предыдущее закрытие
- 7.18
- Open
- 7.16
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- Low
- 6.90
- High
- 7.24
- Объем
- 1.775 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -6.32%
- 6-месячное изменение
- -10.00%
- Годовое изменение
- -48.78%
