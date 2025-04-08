Währungen / DAWN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DAWN: Day One Biopharmaceuticals Inc
7.12 USD 0.09 (1.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAWN hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.10 bis zu einem Hoch von 7.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Day One Biopharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAWN News
- Monte Rosa Therapeutics (GLUE) Soars 44.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Day one Biopharma general counsel sells $29k in shares
- Day One Bio CFO York sells $27.8k in shares to cover tax obligations
- Piper Sandler initiates Dayforce stock with Overweight rating on Ojemda potential
- Day One Biopharmaceuticals: Bear Case Priced In, But Bull Case Is Not (Upgrade) (DAWN)
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Day One Biopharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DAWN)
- Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Day One Biopharmaceuticals earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Day One Q2 2025 presentation: Revenue growth continues amid pipeline advancement
- Wall Street Analysts Believe Day One Biopharmaceuticals (DAWN) Could Rally 303.46%: Here's is How to Trade
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Day One Biopharmaceuticals: Strong Ojemda Potential In Q2 And Solid Rationale For DAY-301
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Day One stock amid growth prospects
- Day one Biopharmaceuticals officer sells $24,574 in stock
- Day One Biopharmaceuticals Stock: Pullback Is A Potential Buying Opportunity (NASDAQ:DAWN)
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
Tagesspanne
7.10 7.21
Jahresspanne
6.08 16.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.21
- Eröffnung
- 7.21
- Bid
- 7.12
- Ask
- 7.42
- Tief
- 7.10
- Hoch
- 7.21
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- -6.19%
- 6-Monatsänderung
- -9.87%
- Jahresänderung
- -48.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K