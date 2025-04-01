Moedas / DARE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DARE: Dare Bioscience Inc
2.08 USD 0.03 (1.46%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DARE para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.03 e o mais alto foi 2.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Dare Bioscience Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DARE Notícias
- This Brinker International Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Copart (NASDAQ:CPRT), Coherus Oncology (NASDAQ:CHRS)
- Maxim Group upgrades Dare Bioscience stock to Buy on funding boost
- Dare Bioscience stock price target lowered to $11 at Brookline Capital
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dare Bioscience, Inc. (DARE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Daré Bioscience Posts Narrower Q2 Loss
- Immatics (IMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Editas Medicine (EDIT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arvinas, Inc. (ARVN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Dare Bioscience stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- Crude Oil Moves Lower; Daré Bioscience Shares Jump - Diginex (NASDAQ:DGNX), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Daré Bioscience reports positive interim results for hormone-free contraceptive
- Daré Bioscience stock soars after positive interim Phase 3 contraceptive results
- Daré Bioscience receives $6 million installment for contraceptive device
- Dare Bioscience shareholders approve board nominees and stock plan amendment
- DarÃ© Bioscience Announces Adjournment of Annual Meeting of Stockholders
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Dare Bioscience stock
- Daré Bioscience partners with Rosy Wellness for new women’s health cream
- FDA upheaval pushes some biotech firms to plan early trials out of US
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.03 2.11
Faixa anual
2.00 9.19
- Fechamento anterior
- 2.05
- Open
- 2.11
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.03
- High
- 2.11
- Volume
- 141
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- 1.46%
- Mudança de 6 meses
- -28.03%
- Mudança anual
- -36.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh