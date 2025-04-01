Währungen / DARE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DARE: Dare Bioscience Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DARE hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dare Bioscience Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DARE News
- This Brinker International Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Copart (NASDAQ:CPRT), Coherus Oncology (NASDAQ:CHRS)
- Maxim Group upgrades Dare Bioscience stock to Buy on funding boost
- Dare Bioscience stock price target lowered to $11 at Brookline Capital
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dare Bioscience, Inc. (DARE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Daré Bioscience Posts Narrower Q2 Loss
- Immatics (IMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Editas Medicine (EDIT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arvinas, Inc. (ARVN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Dare Bioscience stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- Crude Oil Moves Lower; Daré Bioscience Shares Jump - Diginex (NASDAQ:DGNX), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Daré Bioscience reports positive interim results for hormone-free contraceptive
- Daré Bioscience stock soars after positive interim Phase 3 contraceptive results
- Daré Bioscience receives $6 million installment for contraceptive device
- Dare Bioscience shareholders approve board nominees and stock plan amendment
- DarÃ© Bioscience Announces Adjournment of Annual Meeting of Stockholders
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Dare Bioscience stock
- Daré Bioscience partners with Rosy Wellness for new women’s health cream
- FDA upheaval pushes some biotech firms to plan early trials out of US
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.06 2.09
Jahresspanne
2.00 9.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.08
- Eröffnung
- 2.09
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Tief
- 2.06
- Hoch
- 2.09
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 1.95%
- 6-Monatsänderung
- -27.68%
- Jahresänderung
- -36.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K