Valute / DARE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DARE: Dare Bioscience Inc
2.12 USD 0.04 (1.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DARE ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.06 e ad un massimo di 2.12.
Segui le dinamiche di Dare Bioscience Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DARE News
- This Brinker International Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Copart (NASDAQ:CPRT), Coherus Oncology (NASDAQ:CHRS)
- Maxim Group upgrades Dare Bioscience stock to Buy on funding boost
- Dare Bioscience stock price target lowered to $11 at Brookline Capital
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dare Bioscience, Inc. (DARE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Daré Bioscience Posts Narrower Q2 Loss
- Immatics (IMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Editas Medicine (EDIT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arvinas, Inc. (ARVN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Dare Bioscience stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- Crude Oil Moves Lower; Daré Bioscience Shares Jump - Diginex (NASDAQ:DGNX), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Daré Bioscience reports positive interim results for hormone-free contraceptive
- Daré Bioscience stock soars after positive interim Phase 3 contraceptive results
- Daré Bioscience receives $6 million installment for contraceptive device
- Dare Bioscience shareholders approve board nominees and stock plan amendment
- DarÃ© Bioscience Announces Adjournment of Annual Meeting of Stockholders
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Dare Bioscience stock
- Daré Bioscience partners with Rosy Wellness for new women’s health cream
- FDA upheaval pushes some biotech firms to plan early trials out of US
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.06 2.12
Intervallo Annuale
2.00 9.19
- Chiusura Precedente
- 2.08
- Apertura
- 2.09
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Minimo
- 2.06
- Massimo
- 2.12
- Volume
- 122
- Variazione giornaliera
- 1.92%
- Variazione Mensile
- 3.41%
- Variazione Semestrale
- -26.64%
- Variazione Annuale
- -35.56%
21 settembre, domenica