Валюты / DARE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DARE: Dare Bioscience Inc
2.10 USD 0.07 (3.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DARE за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой Dare Bioscience Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DARE
- This Brinker International Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Copart (NASDAQ:CPRT), Coherus Oncology (NASDAQ:CHRS)
- Maxim Group upgrades Dare Bioscience stock to Buy on funding boost
- Dare Bioscience stock price target lowered to $11 at Brookline Capital
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dare Bioscience, Inc. (DARE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Daré Bioscience Posts Narrower Q2 Loss
- Immatics (IMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Editas Medicine (EDIT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arvinas, Inc. (ARVN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Dare Bioscience stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on positive trial data
- Crude Oil Moves Lower; Daré Bioscience Shares Jump - Diginex (NASDAQ:DGNX), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Daré Bioscience reports positive interim results for hormone-free contraceptive
- Daré Bioscience stock soars after positive interim Phase 3 contraceptive results
- Daré Bioscience receives $6 million installment for contraceptive device
- Dare Bioscience shareholders approve board nominees and stock plan amendment
- DarÃ© Bioscience Announces Adjournment of Annual Meeting of Stockholders
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Dare Bioscience stock
- Daré Bioscience partners with Rosy Wellness for new women’s health cream
- FDA upheaval pushes some biotech firms to plan early trials out of US
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
- Daré Bioscience, Inc. (DARE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.03 2.10
Годовой диапазон
2.00 9.19
- Предыдущее закрытие
- 2.03
- Open
- 2.04
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.03
- High
- 2.10
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- 3.45%
- Месячное изменение
- 2.44%
- 6-месячное изменение
- -27.34%
- Годовое изменение
- -36.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.