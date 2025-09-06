CotaçõesSeções
Moedas / CZA
Voltar para Ações

CZA: Invesco Zacks Mid-Cap ETF

109.70 USD 0.76 (0.70%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CZA para hoje mudou para 0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 109.09 e o mais alto foi 109.70.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Zacks Mid-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CZA Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CZA hoje?

Hoje Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) está avaliado em 109.70. O instrumento é negociado dentro de 0.70%, o fechamento de ontem foi 108.94, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CZA em tempo real.

As ações de Invesco Zacks Mid-Cap ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco Zacks Mid-Cap ETF está avaliado em 109.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.56% e USD. Monitore os movimentos de CZA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CZA?

Você pode comprar ações de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) pelo preço atual 109.70. Ordens geralmente são executadas perto de 109.70 ou 110.00, enquanto 7 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CZA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CZA?

Investir em Invesco Zacks Mid-Cap ETF envolve considerar a faixa anual 90.56 - 113.67 e o preço atual 109.70. Muitos comparam 1.57% e 6.50% antes de enviar ordens em 109.70 ou 110.00. Estude as mudanças diárias de preço de CZA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

O maior preço de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) no último ano foi 113.67. As ações oscilaram bastante dentro de 90.56 - 113.67, e a comparação com 108.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Zacks Mid-Cap ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

O menor preço de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) no ano foi 90.56. A comparação com o preço atual 109.70 e 90.56 - 113.67 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CZA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CZA?

No passado Invesco Zacks Mid-Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 108.94 e 1.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
109.09 109.70
Faixa anual
90.56 113.67
Fechamento anterior
108.94
Open
109.47
Bid
109.70
Ask
110.00
Low
109.09
High
109.70
Volume
7
Mudança diária
0.70%
Mudança mensal
1.57%
Mudança de 6 meses
6.50%
Mudança anual
1.56%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8