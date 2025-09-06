クォートセクション
通貨 / CZA
株に戻る

CZA: Invesco Zacks Mid-Cap ETF

109.11 USD 0.17 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CZAの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり109.09の安値と109.47の高値で取引されました。

Invesco Zacks Mid-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CZA News

よくあるご質問

CZA株の現在の価格は？

Invesco Zacks Mid-Cap ETFの株価は本日109.11です。0.16%内で取引され、前日の終値は108.94、取引量は4に達しました。CZAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Zacks Mid-Cap ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Zacks Mid-Cap ETFの現在の価格は109.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.02%やUSDにも注目します。CZAの動きはライブチャートで確認できます。

CZA株を買う方法は？

Invesco Zacks Mid-Cap ETFの株は現在109.11で購入可能です。注文は通常109.11または109.41付近で行われ、4や-0.33%が市場の動きを示します。CZAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CZA株に投資する方法は？

Invesco Zacks Mid-Cap ETFへの投資では、年間の値幅90.56 - 113.67と現在の109.11を考慮します。注文は多くの場合109.11や109.41で行われる前に、1.03%や5.93%と比較されます。CZAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Zacks Mid-Cap ETFの株の最高値は？

Invesco Zacks Mid-Cap ETFの過去1年の最高値は113.67でした。90.56 - 113.67内で株価は大きく変動し、108.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Zacks Mid-Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Zacks Mid-Cap ETFの株の最低値は？

Invesco Zacks Mid-Cap ETF(CZA)の年間最安値は90.56でした。現在の109.11や90.56 - 113.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CZAの動きはライブチャートで確認できます。

CZAの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Zacks Mid-Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、108.94、1.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
109.09 109.47
1年のレンジ
90.56 113.67
以前の終値
108.94
始値
109.47
買値
109.11
買値
109.41
安値
109.09
高値
109.47
出来高
4
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
1.03%
6ヶ月の変化
5.93%
1年の変化
1.02%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8