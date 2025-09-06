- Übersicht
CZA: Invesco Zacks Mid-Cap ETF
Der Wechselkurs von CZA hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 109.09 bis zu einem Hoch von 109.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Zacks Mid-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CZA heute?
Die Aktie von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) notiert heute bei 109.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.84% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 108.94 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von CZA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CZA Dividenden?
Invesco Zacks Mid-Cap ETF wird derzeit mit 109.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CZA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CZA-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) zum aktuellen Kurs von 109.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 109.85 oder 110.15 platziert, während 12 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CZA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CZA-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Zacks Mid-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 90.56 - 113.67 und der aktuelle Kurs 109.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 6.65%, bevor sie Orders zu 109.85 oder 110.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CZA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Zacks Mid-Cap ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) im vergangenen Jahr lag bei 113.67. Innerhalb von 90.56 - 113.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 108.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Zacks Mid-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Zacks Mid-Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) im Laufe des Jahres betrug 90.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 109.85 und der Spanne 90.56 - 113.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CZA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CZA statt?
Invesco Zacks Mid-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 108.94 und 1.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 108.94
- Eröffnung
- 109.47
- Bid
- 109.85
- Ask
- 110.15
- Tief
- 109.09
- Hoch
- 109.87
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 6.65%
- Jahresänderung
- 1.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8