CZA: Invesco Zacks Mid-Cap ETF

109.85 USD 0.91 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CZA hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 109.09 bis zu einem Hoch von 109.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Zacks Mid-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CZA News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CZA heute?

Die Aktie von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) notiert heute bei 109.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.84% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 108.94 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von CZA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CZA Dividenden?

Invesco Zacks Mid-Cap ETF wird derzeit mit 109.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CZA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CZA-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) zum aktuellen Kurs von 109.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 109.85 oder 110.15 platziert, während 12 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CZA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CZA-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Zacks Mid-Cap ETF müssen die jährliche Spanne 90.56 - 113.67 und der aktuelle Kurs 109.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 6.65%, bevor sie Orders zu 109.85 oder 110.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CZA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

Der höchste Kurs von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) im vergangenen Jahr lag bei 113.67. Innerhalb von 90.56 - 113.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 108.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Zacks Mid-Cap ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) im Laufe des Jahres betrug 90.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 109.85 und der Spanne 90.56 - 113.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CZA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CZA statt?

Invesco Zacks Mid-Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 108.94 und 1.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
109.09 109.87
Jahresspanne
90.56 113.67
Vorheriger Schlusskurs
108.94
Eröffnung
109.47
Bid
109.85
Ask
110.15
Tief
109.09
Hoch
109.87
Volumen
12
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
1.71%
6-Monatsänderung
6.65%
Jahresänderung
1.70%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8