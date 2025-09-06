CotationsSections
Devises / CZA
CZA: Invesco Zacks Mid-Cap ETF

109.09 USD 0.15 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CZA a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.09 et à un maximum de 109.47.

Suivez la dynamique Invesco Zacks Mid-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CZA aujourd'hui ?

L'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF est cotée à 109.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 108.94 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de CZA présente ces mises à jour.

L'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Zacks Mid-Cap ETF est actuellement valorisé à 109.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CZA.

Comment acheter des actions CZA ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Zacks Mid-Cap ETF au cours actuel de 109.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 109.09 ou de 109.39, le 3 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CZA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CZA ?

Investir dans Invesco Zacks Mid-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 90.56 - 113.67 et le prix actuel 109.09. Beaucoup comparent 1.01% et 5.91% avant de passer des ordres à 109.09 ou 109.39. Consultez le graphique du cours de CZA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Zacks Mid-Cap ETF l'année dernière était 113.67. Au cours de 90.56 - 113.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 108.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Zacks Mid-Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) sur l'année a été 90.56. Sa comparaison avec 109.09 et 90.56 - 113.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CZA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CZA a-t-elle été divisée ?

Invesco Zacks Mid-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 108.94 et 1.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
109.09 109.47
Range Annuel
90.56 113.67
Clôture Précédente
108.94
Ouverture
109.47
Bid
109.09
Ask
109.39
Plus Bas
109.09
Plus Haut
109.47
Volume
3
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
1.01%
Changement à 6 Mois
5.91%
Changement Annuel
1.00%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8