- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CZA: Invesco Zacks Mid-Cap ETF
Le taux de change de CZA a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.09 et à un maximum de 109.47.
Suivez la dynamique Invesco Zacks Mid-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZA Nouvelles
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CZA aujourd'hui ?
L'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF est cotée à 109.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 108.94 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de CZA présente ces mises à jour.
L'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Zacks Mid-Cap ETF est actuellement valorisé à 109.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CZA.
Comment acheter des actions CZA ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Zacks Mid-Cap ETF au cours actuel de 109.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 109.09 ou de 109.39, le 3 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CZA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CZA ?
Investir dans Invesco Zacks Mid-Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 90.56 - 113.67 et le prix actuel 109.09. Beaucoup comparent 1.01% et 5.91% avant de passer des ordres à 109.09 ou 109.39. Consultez le graphique du cours de CZA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Zacks Mid-Cap ETF l'année dernière était 113.67. Au cours de 90.56 - 113.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 108.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Zacks Mid-Cap ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Zacks Mid-Cap ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) sur l'année a été 90.56. Sa comparaison avec 109.09 et 90.56 - 113.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CZA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CZA a-t-elle été divisée ?
Invesco Zacks Mid-Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 108.94 et 1.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 108.94
- Ouverture
- 109.47
- Bid
- 109.09
- Ask
- 109.39
- Plus Bas
- 109.09
- Plus Haut
- 109.47
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 1.01%
- Changement à 6 Mois
- 5.91%
- Changement Annuel
- 1.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8