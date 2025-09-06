CotizacionesSecciones
CZA
CZA: Invesco Zacks Mid-Cap ETF

109.11 USD 0.17 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CZA de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 109.09, mientras que el máximo ha alcanzado 109.47.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Zacks Mid-Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CZA News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CZA hoy?

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) se evalúa hoy en 109.11. El instrumento se negocia dentro de 0.16%; el cierre de ayer ha sido 108.94 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CZA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

Invesco Zacks Mid-Cap ETF se evalúa actualmente en 109.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.02% y USD. Monitoree los movimientos de CZA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CZA?

Puede comprar acciones de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) al precio actual de 109.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 109.11 o 109.41, mientras que 4 y -0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CZA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CZA?

Invertir en Invesco Zacks Mid-Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 90.56 - 113.67 y el precio actual 109.11. Muchos comparan 1.03% y 5.93% antes de colocar órdenes en 109.11 o 109.41. Estudie los cambios diarios de precios de CZA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

El precio más alto de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) en el último año ha sido 113.67. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 90.56 - 113.67, una comparación con 108.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Zacks Mid-Cap ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Zacks Mid-Cap ETF?

El precio más bajo de Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) para el año ha sido 90.56. La comparación con los actuales 109.11 y 90.56 - 113.67 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CZA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CZA?

En el pasado, Invesco Zacks Mid-Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 108.94 y 1.02% después de las acciones corporativas.

Rango diario
109.09 109.47
Rango anual
90.56 113.67
Cierres anteriores
108.94
Open
109.47
Bid
109.11
Ask
109.41
Low
109.09
High
109.47
Volumen
4
Cambio diario
0.16%
Cambio mensual
1.03%
Cambio a 6 meses
5.93%
Cambio anual
1.02%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8