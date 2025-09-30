- Visão do mercado
CVRT: Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF
A taxa do CVRT para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.84 e o mais alto foi 36.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CVRT hoje?
Hoje Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) está avaliado em 36.09. O instrumento é negociado dentro de 0.03%, o fechamento de ontem foi 36.08, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CVRT em tempo real.
As ações de Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF pagam dividendos?
Atualmente Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF está avaliado em 36.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 27.48% e USD. Monitore os movimentos de CVRT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CVRT?
Você pode comprar ações de Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) pelo preço atual 36.09. Ordens geralmente são executadas perto de 36.09 ou 36.39, enquanto 4 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CVRT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CVRT?
Investir em Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF envolve considerar a faixa anual 24.79 - 36.74 e o preço atual 36.09. Muitos comparam 5.96% e 26.45% antes de enviar ordens em 36.09 ou 36.39. Estude as mudanças diárias de preço de CVRT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PowerShares Convertible Securities Portfolio?
O maior preço de PowerShares Convertible Securities Portfolio (CVRT) no último ano foi 36.74. As ações oscilaram bastante dentro de 24.79 - 36.74, e a comparação com 36.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PowerShares Convertible Securities Portfolio?
O menor preço de PowerShares Convertible Securities Portfolio (CVRT) no ano foi 24.79. A comparação com o preço atual 36.09 e 24.79 - 36.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CVRT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CVRT?
No passado Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.08 e 27.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.08
- Open
- 36.06
- Bid
- 36.09
- Ask
- 36.39
- Low
- 35.84
- High
- 36.09
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- 5.96%
- Mudança de 6 meses
- 26.45%
- Mudança anual
- 27.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8