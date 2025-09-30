クォートセクション
通貨 / CVRT
CVRT: Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF

35.84 USD 0.24 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVRTの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり35.84の安値と35.95の高値で取引されました。

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CVRT株の現在の価格は？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFの株価は本日35.84です。-0.67%内で取引され、前日の終値は36.08、取引量は2に達しました。CVRTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFの株は配当を出しますか？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFの現在の価格は35.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.60%やUSDにも注目します。CVRTの動きはライブチャートで確認できます。

CVRT株を買う方法は？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFの株は現在35.84で購入可能です。注文は通常35.84または36.14付近で行われ、2や-0.31%が市場の動きを示します。CVRTの最新情報はライブチャートで確認できます。

CVRT株に投資する方法は？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFへの投資では、年間の値幅24.79 - 36.74と現在の35.84を考慮します。注文は多くの場合35.84や36.14で行われる前に、5.23%や25.58%と比較されます。CVRTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

PowerShares Convertible Securities Portfolioの株の最高値は？

PowerShares Convertible Securities Portfolioの過去1年の最高値は36.74でした。24.79 - 36.74内で株価は大きく変動し、36.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

PowerShares Convertible Securities Portfolioの株の最低値は？

PowerShares Convertible Securities Portfolio(CVRT)の年間最安値は24.79でした。現在の35.84や24.79 - 36.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVRTの動きはライブチャートで確認できます。

CVRTの株式分割はいつ行われましたか？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.08、26.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.84 35.95
1年のレンジ
24.79 36.74
以前の終値
36.08
始値
35.95
買値
35.84
買値
36.14
安値
35.84
高値
35.95
出来高
2
1日の変化
-0.67%
1ヶ月の変化
5.23%
6ヶ月の変化
25.58%
1年の変化
26.60%
