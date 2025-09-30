- Aperçu
CVRT: Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF
Le taux de change de CVRT a changé de 0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.99 et à un maximum de 36.08.
Suivez la dynamique Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CVRT aujourd'hui ?
L'action Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF est cotée à 36.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.59%, a clôturé hier à 35.87 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de CVRT présente ces mises à jour.
L'action Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF verse-t-elle des dividendes ?
Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF est actuellement valorisé à 36.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 27.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CVRT.
Comment acheter des actions CVRT ?
Vous pouvez acheter des actions Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF au cours actuel de 36.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.08 ou de 36.38, le 7 et le 0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CVRT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CVRT ?
Investir dans Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.79 - 36.74 et le prix actuel 36.08. Beaucoup comparent 5.93% et 26.42% avant de passer des ordres à 36.08 ou 36.38. Consultez le graphique du cours de CVRT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PowerShares Convertible Securities Portfolio ?
Le cours le plus élevé de PowerShares Convertible Securities Portfolio l'année dernière était 36.74. Au cours de 24.79 - 36.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PowerShares Convertible Securities Portfolio ?
Le cours le plus bas de PowerShares Convertible Securities Portfolio (CVRT) sur l'année a été 24.79. Sa comparaison avec 36.08 et 24.79 - 36.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CVRT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CVRT a-t-elle été divisée ?
Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.87 et 27.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.87
- Ouverture
- 35.99
- Bid
- 36.08
- Ask
- 36.38
- Plus Bas
- 35.99
- Plus Haut
- 36.08
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 0.59%
- Changement Mensuel
- 5.93%
- Changement à 6 Mois
- 26.42%
- Changement Annuel
- 27.45%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8