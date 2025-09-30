报价部分
货币 / CVRT
CVRT: Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF

35.84 USD 0.24 (0.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CVRT汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点35.84和高点35.95进行交易。

关注Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CVRT股票今天的价格是多少？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF股票今天的定价为35.84。它在-0.67%范围内交易，昨天的收盘价为36.08，交易量达到2。CVRT的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF股票是否支付股息？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF目前的价值为35.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.60%和USD。实时查看图表以跟踪CVRT走势。

如何购买CVRT股票？

您可以以35.84的当前价格购买Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF股票。订单通常设置在35.84或36.14附近，而2和-0.31%显示市场活动。立即关注CVRT的实时图表更新。

如何投资CVRT股票？

投资Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF需要考虑年度范围24.79 - 36.74和当前价格35.84。许多人在以35.84或36.14下订单之前，会比较5.23%和。实时查看CVRT价格图表，了解每日变化。

PowerShares Convertible Securities Portfolio股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PowerShares Convertible Securities Portfolio的最高价格是36.74。在24.79 - 36.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF的绩效。

PowerShares Convertible Securities Portfolio股票的最低价格是多少？

PowerShares Convertible Securities Portfolio（CVRT）的最低价格为24.79。将其与当前的35.84和24.79 - 36.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVRT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVRT股票是什么时候拆分的？

Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.08和26.60%中可见。

日范围
35.84 35.95
年范围
24.79 36.74
前一天收盘价
36.08
开盘价
35.95
卖价
35.84
买价
36.14
最低价
35.84
最高价
35.95
交易量
2
日变化
-0.67%
月变化
5.23%
6个月变化
25.58%
年变化
26.60%
