CVRT: Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF
Der Wechselkurs von CVRT hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.84 bis zu einem Hoch von 36.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CVRT heute?
Die Aktie von Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) notiert heute bei 36.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.08 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von CVRT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CVRT Dividenden?
Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF wird derzeit mit 36.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 27.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CVRT zu verfolgen.
Wie kaufe ich CVRT-Aktien?
Sie können Aktien von Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) zum aktuellen Kurs von 36.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.09 oder 36.39 platziert, während 4 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CVRT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CVRT-Aktien?
Bei einer Investition in Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF müssen die jährliche Spanne 24.79 - 36.74 und der aktuelle Kurs 36.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.96% und 26.45%, bevor sie Orders zu 36.09 oder 36.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CVRT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PowerShares Convertible Securities Portfolio?
Der höchste Kurs von PowerShares Convertible Securities Portfolio (CVRT) im vergangenen Jahr lag bei 36.74. Innerhalb von 24.79 - 36.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PowerShares Convertible Securities Portfolio?
Der niedrigste Kurs von PowerShares Convertible Securities Portfolio (CVRT) im Laufe des Jahres betrug 24.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.09 und der Spanne 24.79 - 36.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CVRT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CVRT statt?
Calamos ETF Trust Calamos Convertible Equity Alternative ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.08 und 27.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.08
- Eröffnung
- 36.06
- Bid
- 36.09
- Ask
- 36.39
- Tief
- 35.84
- Hoch
- 36.09
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 5.96%
- 6-Monatsänderung
- 26.45%
- Jahresänderung
- 27.48%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8