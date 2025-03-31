Moedas / CTSO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CTSO: Cytosorbents Corporation
0.94 USD 0.04 (4.44%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTSO para hoje mudou para 4.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.91 e o mais alto foi 0.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Cytosorbents Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTSO Notícias
- CytoSorbents at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Regulatory Challenges
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- FDA upholds denial of CytoSorbents’ DrugSorb-ATR device, offers path forward
- Cytosorbents stock plunges after regulatory setbacks for key device
- CytoSorbents receives FDA appeal hearing date for DrugSorb-ATR device
- CytoSorbents files appeal with FDA over denied device application
- CytoSorbents Q1 2025 slides: Revenue dips 3% as company targets breakeven by year-end
- Cytosorbents announces voting results from annual meeting
- CytoSorbents Warrants Expire Worthless as Stock Price Fails Threshold
- CytoSorbents to Participate at the Jefferies Global Healthcare Conference
- CytoSorbents device cuts bleeding in CABG patients
- Cytosorbents Crp earnings missed, revenue fell short of estimates
- Cytosorbents Corporation (CTSO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.91 0.95
Faixa anual
0.71 1.61
- Fechamento anterior
- 0.90
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Low
- 0.91
- High
- 0.95
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 4.44%
- Mudança mensal
- 1.08%
- Mudança de 6 meses
- -6.00%
- Mudança anual
- -38.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh