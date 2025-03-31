Währungen / CTSO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CTSO: Cytosorbents Corporation
0.95 USD 0.02 (2.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTSO hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.93 bis zu einem Hoch von 0.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cytosorbents Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTSO News
- CytoSorbents at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Regulatory Challenges
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- FDA upholds denial of CytoSorbents’ DrugSorb-ATR device, offers path forward
- Cytosorbents stock plunges after regulatory setbacks for key device
- CytoSorbents receives FDA appeal hearing date for DrugSorb-ATR device
- CytoSorbents files appeal with FDA over denied device application
- CytoSorbents Q1 2025 slides: Revenue dips 3% as company targets breakeven by year-end
- Cytosorbents announces voting results from annual meeting
- CytoSorbents Warrants Expire Worthless as Stock Price Fails Threshold
- CytoSorbents to Participate at the Jefferies Global Healthcare Conference
- CytoSorbents device cuts bleeding in CABG patients
- Cytosorbents Crp earnings missed, revenue fell short of estimates
- Cytosorbents Corporation (CTSO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.93 0.95
Jahresspanne
0.71 1.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.93
- Eröffnung
- 0.93
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Tief
- 0.93
- Hoch
- 0.95
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- 2.15%
- Monatsänderung
- 2.15%
- 6-Monatsänderung
- -5.00%
- Jahresänderung
- -38.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K