CTSO: Cytosorbents Corporation
0.91 USD 0.01 (1.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTSO за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.87, а максимальная — 0.92.
Курс CTSO за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.87, а максимальная — 0.92.
Новости CTSO
- CytoSorbents at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Regulatory Challenges
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- FDA upholds denial of CytoSorbents’ DrugSorb-ATR device, offers path forward
- Cytosorbents stock plunges after regulatory setbacks for key device
- CytoSorbents receives FDA appeal hearing date for DrugSorb-ATR device
- CytoSorbents files appeal with FDA over denied device application
- CytoSorbents Q1 2025 slides: Revenue dips 3% as company targets breakeven by year-end
- Cytosorbents announces voting results from annual meeting
- CytoSorbents Warrants Expire Worthless as Stock Price Fails Threshold
- CytoSorbents to Participate at the Jefferies Global Healthcare Conference
- CytoSorbents device cuts bleeding in CABG patients
- Cytosorbents Crp earnings missed, revenue fell short of estimates
- Cytosorbents Corporation (CTSO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.87 0.92
Годовой диапазон
0.71 1.61
- Предыдущее закрытие
- 0.92
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.91
- Ask
- 1.21
- Low
- 0.87
- High
- 0.92
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- -2.15%
- 6-месячное изменение
- -9.00%
- Годовое изменение
- -40.91%
