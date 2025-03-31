Valute / CTSO
CTSO: Cytosorbents Corporation
0.94 USD 0.01 (1.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTSO ha avuto una variazione del 1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.93 e ad un massimo di 0.95.
Segui le dinamiche di Cytosorbents Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.93 0.95
Intervallo Annuale
0.71 1.61
- Chiusura Precedente
- 0.93
- Apertura
- 0.93
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Minimo
- 0.93
- Massimo
- 0.95
- Volume
- 96
- Variazione giornaliera
- 1.08%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- -6.00%
- Variazione Annuale
- -38.96%
21 settembre, domenica