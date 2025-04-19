CotaçõesSeções
CSM
CSM: ProShares Large Cap Core Plus

76.36 USD 0.27 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CSM para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.06 e o mais alto foi 76.36.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Large Cap Core Plus. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CSM hoje?

Hoje ProShares Large Cap Core Plus (CSM) está avaliado em 76.36. O instrumento é negociado dentro de 0.35%, o fechamento de ontem foi 76.09, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CSM em tempo real.

As ações de ProShares Large Cap Core Plus pagam dividendos?

Atualmente ProShares Large Cap Core Plus está avaliado em 76.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.13% e USD. Monitore os movimentos de CSM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CSM?

Você pode comprar ações de ProShares Large Cap Core Plus (CSM) pelo preço atual 76.36. Ordens geralmente são executadas perto de 76.36 ou 76.66, enquanto 39 e 0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CSM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CSM?

Investir em ProShares Large Cap Core Plus envolve considerar a faixa anual 55.34 - 76.80 e o preço atual 76.36. Muitos comparam 4.39% e 20.16% antes de enviar ordens em 76.36 ou 76.66. Estude as mudanças diárias de preço de CSM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares Large Cap Core Plus?

O maior preço de ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no último ano foi 76.80. As ações oscilaram bastante dentro de 55.34 - 76.80, e a comparação com 76.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Large Cap Core Plus no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Large Cap Core Plus?

O menor preço de ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no ano foi 55.34. A comparação com o preço atual 76.36 e 55.34 - 76.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CSM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CSM?

No passado ProShares Large Cap Core Plus passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 76.09 e 18.13% após os eventos corporativos.

Faixa diária
76.06 76.36
Faixa anual
55.34 76.80
Fechamento anterior
76.09
Open
76.14
Bid
76.36
Ask
76.66
Low
76.06
High
76.36
Volume
39
Mudança diária
0.35%
Mudança mensal
4.39%
Mudança de 6 meses
20.16%
Mudança anual
18.13%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8