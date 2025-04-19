CotationsSections
Devises / CSM
Retour à Actions

CSM: ProShares Large Cap Core Plus

76.09 USD 0.11 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CSM a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.94 et à un maximum de 76.27.

Suivez la dynamique ProShares Large Cap Core Plus. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSM Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CSM aujourd'hui ?

L'action ProShares Large Cap Core Plus est cotée à 76.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 75.98 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de CSM présente ces mises à jour.

L'action ProShares Large Cap Core Plus verse-t-elle des dividendes ?

ProShares Large Cap Core Plus est actuellement valorisé à 76.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CSM.

Comment acheter des actions CSM ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares Large Cap Core Plus au cours actuel de 76.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 76.09 ou de 76.39, le 16 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CSM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CSM ?

Investir dans ProShares Large Cap Core Plus implique de prendre en compte la fourchette annuelle 55.34 - 76.80 et le prix actuel 76.09. Beaucoup comparent 4.02% et 19.73% avant de passer des ordres à 76.09 ou 76.39. Consultez le graphique du cours de CSM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Large Cap Core Plus ?

Le cours le plus élevé de ProShares Large Cap Core Plus l'année dernière était 76.80. Au cours de 55.34 - 76.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 75.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Large Cap Core Plus sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Large Cap Core Plus ?

Le cours le plus bas de ProShares Large Cap Core Plus (CSM) sur l'année a été 55.34. Sa comparaison avec 76.09 et 55.34 - 76.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CSM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CSM a-t-elle été divisée ?

ProShares Large Cap Core Plus a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 75.98 et 17.71% après les opérations sur titres.

Range quotidien
75.94 76.27
Range Annuel
55.34 76.80
Clôture Précédente
75.98
Ouverture
76.23
Bid
76.09
Ask
76.39
Plus Bas
75.94
Plus Haut
76.27
Volume
16
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
4.02%
Changement à 6 Mois
19.73%
Changement Annuel
17.71%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8