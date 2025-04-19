KurseKategorien
CSM: ProShares Large Cap Core Plus

76.48 USD 0.39 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSM hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.06 bis zu einem Hoch von 76.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Large Cap Core Plus-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CSM heute?

Die Aktie von ProShares Large Cap Core Plus (CSM) notiert heute bei 76.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.51% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 76.09 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von CSM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CSM Dividenden?

ProShares Large Cap Core Plus wird derzeit mit 76.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CSM zu verfolgen.

Wie kaufe ich CSM-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares Large Cap Core Plus (CSM) zum aktuellen Kurs von 76.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 76.48 oder 76.78 platziert, während 41 und 0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CSM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CSM-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares Large Cap Core Plus müssen die jährliche Spanne 55.34 - 76.80 und der aktuelle Kurs 76.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.55% und 20.35%, bevor sie Orders zu 76.48 oder 76.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CSM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Large Cap Core Plus?

Der höchste Kurs von ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im vergangenen Jahr lag bei 76.80. Innerhalb von 55.34 - 76.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 76.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Large Cap Core Plus mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Large Cap Core Plus?

Der niedrigste Kurs von ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Laufe des Jahres betrug 55.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 76.48 und der Spanne 55.34 - 76.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CSM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CSM statt?

ProShares Large Cap Core Plus hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 76.09 und 18.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
76.06 76.48
Jahresspanne
55.34 76.80
Vorheriger Schlusskurs
76.09
Eröffnung
76.14
Bid
76.48
Ask
76.78
Tief
76.06
Hoch
76.48
Volumen
41
Tagesänderung
0.51%
Monatsänderung
4.55%
6-Monatsänderung
20.35%
Jahresänderung
18.32%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8