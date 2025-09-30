CotaçõesSeções
COF-PL
COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

17.94 USD 0.04 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do COF-PL para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.94 e o mais alto foi 18.01.

Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de COF-PL hoje?

Hoje Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) está avaliado em 17.94. O instrumento é negociado dentro de -0.22%, o fechamento de ontem foi 17.98, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PL em tempo real.

As ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagam dividendos?

Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre está avaliado em 17.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.17% e USD. Monitore os movimentos de COF-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de COF-PL?

Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) pelo preço atual 17.94. Ordens geralmente são executadas perto de 17.94 ou 18.24, enquanto 22 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de COF-PL?

Investir em Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre envolve considerar a faixa anual 15.81 - 18.81 e o preço atual 17.94. Muitos comparam 4.67% e 7.17% antes de enviar ordens em 17.94 ou 18.24. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) no último ano foi 18.81. As ações oscilaram bastante dentro de 15.81 - 18.81, e a comparação com 17.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) no ano foi 15.81. A comparação com o preço atual 17.94 e 15.81 - 18.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PL?

No passado Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.98 e 7.17% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.94 18.01
Faixa anual
15.81 18.81
Fechamento anterior
17.98
Open
17.95
Bid
17.94
Ask
18.24
Low
17.94
High
18.01
Volume
22
Mudança diária
-0.22%
Mudança mensal
4.67%
Mudança de 6 meses
7.17%
Mudança anual
7.17%
