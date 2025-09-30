- Visão do mercado
COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
A taxa do COF-PL para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.94 e o mais alto foi 18.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COF-PL hoje?
Hoje Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) está avaliado em 17.94. O instrumento é negociado dentro de -0.22%, o fechamento de ontem foi 17.98, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PL em tempo real.
As ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagam dividendos?
Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre está avaliado em 17.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.17% e USD. Monitore os movimentos de COF-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COF-PL?
Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) pelo preço atual 17.94. Ordens geralmente são executadas perto de 17.94 ou 18.24, enquanto 22 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COF-PL?
Investir em Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre envolve considerar a faixa anual 15.81 - 18.81 e o preço atual 17.94. Muitos comparam 4.67% e 7.17% antes de enviar ordens em 17.94 ou 18.24. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) no último ano foi 18.81. As ações oscilaram bastante dentro de 15.81 - 18.81, e a comparação com 17.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) no ano foi 15.81. A comparação com o preço atual 17.94 e 15.81 - 18.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PL?
No passado Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.98 e 7.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.98
- Open
- 17.95
- Bid
- 17.94
- Ask
- 18.24
- Low
- 17.94
- High
- 18.01
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- 4.67%
- Mudança de 6 meses
- 7.17%
- Mudança anual
- 7.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4