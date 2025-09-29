报价部分
货币 / COF-PL
回到股票

COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

17.94 USD 0.04 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COF-PL汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点17.94和高点18.01进行交易。

关注Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

COF-PL股票今天的价格是多少？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票今天的定价为17.94。它在-0.22%范围内交易，昨天的收盘价为17.98，交易量达到22。COF-PL的实时价格图表显示了这些更新。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票是否支付股息？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre目前的价值为17.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.17%和USD。实时查看图表以跟踪COF-PL走势。

如何购买COF-PL股票？

您可以以17.94的当前价格购买Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票。订单通常设置在17.94或18.24附近，而22和-0.06%显示市场活动。立即关注COF-PL的实时图表更新。

如何投资COF-PL股票？

投资Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre需要考虑年度范围15.81 - 18.81和当前价格17.94。许多人在以17.94或18.24下订单之前，会比较4.67%和。实时查看COF-PL价格图表，了解每日变化。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CAPITAL ONE FINANCIAL CORP的最高价格是18.81。在15.81 - 18.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre的绩效。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP（COF-PL）的最低价格为15.81。将其与当前的17.94和15.81 - 18.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COF-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COF-PL股票是什么时候拆分的？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.98和7.17%中可见。

日范围
17.94 18.01
年范围
15.81 18.81
前一天收盘价
17.98
开盘价
17.95
卖价
17.94
买价
18.24
最低价
17.94
最高价
18.01
交易量
22
日变化
-0.22%
月变化
4.67%
6个月变化
7.17%
年变化
7.17%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值