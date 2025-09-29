COF-PL股票今天的价格是多少？ Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票今天的定价为17.94。它在-0.22%范围内交易，昨天的收盘价为17.98，交易量达到22。COF-PL的实时价格图表显示了这些更新。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票是否支付股息？ Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre目前的价值为17.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.17%和USD。实时查看图表以跟踪COF-PL走势。

如何购买COF-PL股票？ 您可以以17.94的当前价格购买Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票。订单通常设置在17.94或18.24附近，而22和-0.06%显示市场活动。立即关注COF-PL的实时图表更新。

如何投资COF-PL股票？ 投资Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre需要考虑年度范围15.81 - 18.81和当前价格17.94。许多人在以17.94或18.24下订单之前，会比较4.67%和。实时查看COF-PL价格图表，了解每日变化。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，CAPITAL ONE FINANCIAL CORP的最高价格是18.81。在15.81 - 18.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre的绩效。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？ CAPITAL ONE FINANCIAL CORP（COF-PL）的最低价格为15.81。将其与当前的17.94和15.81 - 18.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COF-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。