COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
今日COF-PL汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点17.94和高点18.01进行交易。
关注Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
COF-PL股票今天的价格是多少？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票今天的定价为17.94。它在-0.22%范围内交易，昨天的收盘价为17.98，交易量达到22。COF-PL的实时价格图表显示了这些更新。
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票是否支付股息？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre目前的价值为17.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.17%和USD。实时查看图表以跟踪COF-PL走势。
如何购买COF-PL股票？
您可以以17.94的当前价格购买Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre股票。订单通常设置在17.94或18.24附近，而22和-0.06%显示市场活动。立即关注COF-PL的实时图表更新。
如何投资COF-PL股票？
投资Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre需要考虑年度范围15.81 - 18.81和当前价格17.94。许多人在以17.94或18.24下订单之前，会比较4.67%和。实时查看COF-PL价格图表，了解每日变化。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CAPITAL ONE FINANCIAL CORP的最高价格是18.81。在15.81 - 18.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre的绩效。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP（COF-PL）的最低价格为15.81。将其与当前的17.94和15.81 - 18.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COF-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COF-PL股票是什么时候拆分的？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.98和7.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.98
- 开盘价
- 17.95
- 卖价
- 17.94
- 买价
- 18.24
- 最低价
- 17.94
- 最高价
- 18.01
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 4.67%
- 6个月变化
- 7.17%
- 年变化
- 7.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值