COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

17.94 USD 0.04 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COF-PL ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.94 e ad un massimo di 18.01.

Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COF-PL oggi?

Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre sono prezzate a 17.94. Viene scambiato all'interno di -0.22%, la chiusura di ieri è stata 17.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagano dividendi?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre è attualmente valutato a 17.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PL.

Come acquistare azioni COF-PL?

Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre al prezzo attuale di 17.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.94 o 18.24, mentre 22 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COF-PL?

Investire in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implica considerare l'intervallo annuale 15.81 - 18.81 e il prezzo attuale 17.94. Molti confrontano 4.67% e 7.17% prima di effettuare ordini su 17.94 o 18.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 18.81. All'interno di 15.81 - 18.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) nel corso dell'anno è stato 15.81. Confrontandolo con gli attuali 17.94 e 15.81 - 18.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PL?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.98 e 7.17%.

Intervallo Giornaliero
17.94 18.01
Intervallo Annuale
15.81 18.81
Chiusura Precedente
17.98
Apertura
17.95
Bid
17.94
Ask
18.24
Minimo
17.94
Massimo
18.01
Volume
22
Variazione giornaliera
-0.22%
Variazione Mensile
4.67%
Variazione Semestrale
7.17%
Variazione Annuale
7.17%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4