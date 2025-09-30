- Panoramica
COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Il tasso di cambio COF-PL ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.94 e ad un massimo di 18.01.
Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COF-PL oggi?
Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre sono prezzate a 17.94. Viene scambiato all'interno di -0.22%, la chiusura di ieri è stata 17.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagano dividendi?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre è attualmente valutato a 17.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PL.
Come acquistare azioni COF-PL?
Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre al prezzo attuale di 17.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.94 o 18.24, mentre 22 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COF-PL?
Investire in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implica considerare l'intervallo annuale 15.81 - 18.81 e il prezzo attuale 17.94. Molti confrontano 4.67% e 7.17% prima di effettuare ordini su 17.94 o 18.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 18.81. All'interno di 15.81 - 18.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) nel corso dell'anno è stato 15.81. Confrontandolo con gli attuali 17.94 e 15.81 - 18.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PL?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.98 e 7.17%.
- Chiusura Precedente
- 17.98
- Apertura
- 17.95
- Bid
- 17.94
- Ask
- 18.24
- Minimo
- 17.94
- Massimo
- 18.01
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -0.22%
- Variazione Mensile
- 4.67%
- Variazione Semestrale
- 7.17%
- Variazione Annuale
- 7.17%
