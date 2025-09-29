- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Курс COF-PL за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.94, а максимальная — 18.01.
Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COF-PL сегодня?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) сегодня оценивается на уровне 17.94. Инструмент торгуется в пределах -0.22%, вчерашнее закрытие составило 17.98, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 17.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.17% и USD. Отслеживайте движения COF-PL на графике в реальном времени.
Как купить акции COF-PL?
Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) по текущей цене 17.94. Ордера обычно размещаются около 17.94 или 18.24, тогда как 22 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COF-PL?
Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 15.81 - 18.81 и текущей цены 17.94. Многие сравнивают 4.67% и 7.17% перед размещением ордеров на 17.94 или 18.24. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) за последний год составила 18.81. Акции заметно колебались в пределах 15.81 - 18.81, сравнение с 17.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) за год составила 15.81. Сравнение с текущими 17.94 и 15.81 - 18.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COF-PL?
В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.98 и 7.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.98
- Open
- 17.95
- Bid
- 17.94
- Ask
- 18.24
- Low
- 17.94
- High
- 18.01
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- 7.17%
- Годовое изменение
- 7.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%