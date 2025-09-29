КотировкиРазделы
COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

17.94 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COF-PL за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.94, а максимальная — 18.01.

Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COF-PL сегодня?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) сегодня оценивается на уровне 17.94. Инструмент торгуется в пределах -0.22%, вчерашнее закрытие составило 17.98, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 17.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.17% и USD. Отслеживайте движения COF-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции COF-PL?

Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PL) по текущей цене 17.94. Ордера обычно размещаются около 17.94 или 18.24, тогда как 22 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COF-PL?

Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 15.81 - 18.81 и текущей цены 17.94. Многие сравнивают 4.67% и 7.17% перед размещением ордеров на 17.94 или 18.24. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) за последний год составила 18.81. Акции заметно колебались в пределах 15.81 - 18.81, сравнение с 17.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PL) за год составила 15.81. Сравнение с текущими 17.94 и 15.81 - 18.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COF-PL?

В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.98 и 7.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.94 18.01
Годовой диапазон
15.81 18.81
Предыдущее закрытие
17.98
Open
17.95
Bid
17.94
Ask
18.24
Low
17.94
High
18.01
Объем
22
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
4.67%
6-месячное изменение
7.17%
Годовое изменение
7.17%
