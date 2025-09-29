- 概要
COF-PL: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
COF-PLの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり17.94の安値と18.01の高値で取引されました。
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
COF-PL株の現在の価格は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株価は本日17.94です。-0.22%内で取引され、前日の終値は17.98、取引量は22に達しました。COF-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は配当を出しますか？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの現在の価格は17.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.17%やUSDにも注目します。COF-PLの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PL株を買う方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は現在17.94で購入可能です。注文は通常17.94または18.24付近で行われ、22や-0.06%が市場の動きを示します。COF-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。
COF-PL株に投資する方法は？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreへの投資では、年間の値幅15.81 - 18.81と現在の17.94を考慮します。注文は多くの場合17.94や18.24で行われる前に、4.67%や7.17%と比較されます。COF-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は18.81でした。15.81 - 18.81内で株価は大きく変動し、17.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PL)の年間最安値は15.81でした。現在の17.94や15.81 - 18.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PLの動きはライブチャートで確認できます。
COF-PLの株式分割はいつ行われましたか？
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.98、7.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.98
- 始値
- 17.95
- 買値
- 17.94
- 買値
- 18.24
- 安値
- 17.94
- 高値
- 18.01
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.22%
- 1ヶ月の変化
- 4.67%
- 6ヶ月の変化
- 7.17%
- 1年の変化
- 7.17%
